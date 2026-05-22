Il Consiglio UE sospende per un anno i dazi doganali su alcuni fertilizzanti

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha deciso oggi di sospendere per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti a base di azoto utilizzati nella produzione agricola nell’UE, compresi i fertilizzanti come l’urea e l’ammoniaca.

La misura mira a ridurre i costi per gli agricoltori e l’industria dei fertilizzanti dell’UE, consentendo loro un risparmio stimato di 60 milioni in dazi doganali, secondo la Commissione europea. Inoltre, ridurrà la dipendenza dell’UE da Russia e Bielorussia per i prodotti fertilizzanti e contribuirà a costruire una rete commerciale più diversificata in questo settore. In pratica, la sospensione si applicherà solo ai prodotti non già importati nell’UE in franchigia doganale da paesi che godono di accesso preferenziale in base alla clausola della nazione più favorita (NPF).

Tuttavia, per bilanciare gli interessi dei produttori dell’UE, la misura è limitata a una quota di merci pari al volume delle importazioni NPF nel 2024 più il 20% dei volumi importati da Russia e Bielorussia nello stesso anno. L’UE ha deciso che la sospensione non si applicherà ai prodotti importati dalla Russia a causa della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata contro l’Ucraina. Né si applicherà ai prodotti importati dalla Bielorussia , dato il suo sostegno alla Russia e il suo disprezzo per il diritto internazionale, le libertà fondamentali e i diritti umani.

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