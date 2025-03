ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’UE ha prorogato il mandato dell’operazione EUNAVFOR MED IRINI di due anni, fino al 31 marzo 2027. La decisione è stata presa sulla base dell’esito positivo della revisione strategica condotta dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e dal Comitato politico e di sicurezza (CPS). EUNAVFOR MED IRINI, lanciata nel 2020 in attuazione delle risultanze della Conferenza per la Libia tenutasi a Berlino a gennaio dello stesso anno dell’avvio, nasce come contributo concreto dell’Unione europea a sostegno del processo di pace e stabilità in Libia: è un’operazione militare di sicurezza marittima dispiegata nel Mediterraneo nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (Psdc) come parte dell’approccio integrato dell’Ue alla gestione delle crisi.

Il compito principale dell’operazione rimane l’attuazione dell’embargo sulle armi imposto alla Libia dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con le risoluzioni 1970 (2011), 2292 (2016) e successive. EUNAVFOR MED IRINI continuerà a sostenere il processo di pace in Libia attraverso il Counter Illegal Arms Trafficking (CIAT), condotto attraverso l’ispezione di imbarcazioni sospette, il monitoraggio di comportamenti illegali e la raccolta e lo sfruttamento di informazioni, mantenendo un significativo effetto deterrente nell’area di operazione. Come compiti secondari, l’Operazione IRINI continuerà a condurre il monitoraggio e la raccolta di informazioni sul contrabbando di petrolio (GIOS), a contribuire all’interruzione del modello di business del contrabbando di esseri umani (HSBM) e a fornire iniziative di Capacity Building and Training (CB&T) alle istituzioni libiche competenti responsabili dell’applicazione della legge e della ricerca e salvataggio (SAR) in mare.

Inoltre, il Consiglio dell’UE ha deciso di aggiungere un nuovo compito al mandato di EUNAVFOR MED IRINI per migliorare la Maritime Situational Awareness (MSA) nell’area di operazione, contrastando ulteriori attività potenzialmente illegali e raccogliendo informazioni utili per la protezione delle infrastrutture marittime critiche e la pianificazione di emergenza. Il nuovo compito MSA, in linea con la Bussola strategica dell’UE, mira a migliorare la capacità dell’operazione IRINI di raccogliere e condividere informazioni, promuovere la cooperazione e contribuire alla salvaguardia degli interessi dell’UE nel Mar Mediterraneo. Il rinnovo del mandato sottolinea l’importanza dei risultati raggiunti dall’Operazione IRINI e la forte volontà e coesione degli Stati membri di assicurare una presenza e un controllo efficaci in un’area di importanza strategica per gli interessi europei come il Mediterraneo. Attualmente il comando delle operazioni è detenuto dall’Italia, con il contrammiraglio Valentino Rinaldi, mentre le forze sono sotto la guida greca del commodoro Prokopios Charitos.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).