BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha deciso di prorogare le sanzioni contro la Russia nella riunione odierna a Bruxelles. “Abbiamo concordato la proroga delle sanzioni contro la Russia e, cosa importante, questa volta per 12 mesi, non sei”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine dei lavori.

“Questo invia un segnale forte. Continuiamo inoltre a lavorare per finalizzare il 21° pacchetto. Le nostre dure sanzioni manterranno la pressione sulla Russia”, ha aggiunto von der leyen osservando che “allo stesso tempo, dobbiamo prepararci per l’inizio dei negoziati”. Von der Leyen si è poi congratulata, insieme al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, con l’Ucraina del primo gruppo di capitoli tematici (cluster) che compongono il processo di adesione all’unione.

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