ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl Ucraina con “disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance”. Nel corso della riunione, invece, secondo quanto si apprende non si è parlato della data del referendum sulla separazione delle carriere.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).