Il Conservatorio di Ribera a Osaka per la settimana della Regione Siciliana

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - I Solisti e l’Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini sono presenti ad Expo Osaka 2025, in occasione della settimana della Regione Siciliana, con “La Suite dei Templi per OSAKA 2025” La Suite dei Templi è una nuova Opera Sinfonica, Contemporanea e Jazz, composta, prodotta ed edita dal Conservatorio Statale di Musica “Arturo Toscanini” di Ribera (Agrigento) che, sotto l’egida del Ministero dell'Università e della Ricerca, si è distinto negli ultimi anni per la prolifica attività istituzionale. Il Conservatorio è stato recentemente insignito del riconoscimento di Eccellenza Italiana 2024, patrocinato dal Consiglio dei Ministri e da 11 Ministeri italiani, ed inserito nella pregiata Opera editoriale dedicata alle 100 Storie di Eccellenza che si sono distinte per aver contribuito a migliorare il futuro del nostro Paese e che portano lustro all’Italia nel mondo. La Suite è frutto di un progetto di ricerca e di produzione ideato dalla referente scientifica e direttrice del Conservatorio, Mariangela Longo e realizzato con l’ausilio del Direttore di Produzione Simone Piraino. (ITALPRESS). abr/gtr/