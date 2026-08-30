Il commissario Maigret torna sul grande schermo tra delitto, amore e segreti

MILANO (ITALPRESS) – Il commissario Maigret torna sul grande schermo dal 24 settembre con Maigret – L’amore e la morte, il nuovo film di Pascal Bonitzer, tratto dal romanzo di Georges Simenon “Maigret e i vecchi signori”, pubblicato per la prima volta nel 1960 e edito in Italia da Adelphi. Nel ruolo del commissario, Denis Podalydès, attore della Comédie Française, affiancato da Dominique Reymond, Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob e Micha Lescot.

Il film conduce Maigret nel cuore di un mondo aristocratico parigino fatto di apparenze, silenzi e convenzioni, dove un omicidio riporta alla luce una storia d’amore rimasta nascosta per mezzo secolo.

Bonitzer sceglie di ambientare la storia all’inizio degli anni Duemila, mettendo a confronto un personaggio profondamente novecentesco con un mondo ormai alle soglie della rivoluzione digitale. Tra atmosfera da romanzo poliziesco, humour e una sottile dimensione fantastica, Maigret – L’amore e la morte è una nuova interpretazione dell’universo di Simenon: un’indagine sul delitto, ma anche sul tempo che passa, sull’amore, sulle convenzioni sociali e sui segreti che possono sopravvivere per decenni.

-Foto ufficio stampa Lucky Red-

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