Katy Perry porta al cinema il suo “The Lifetimes Tour – Live From Paris”

ROMA (ITALPRESS) – Girato durante le due date sold-out del Lifetimes Tour di Parigi nel novembre 2025, arriva sul grande schermo, dal 2 al 5 settembre, il film che cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. Realizzato con un set di 60 videocamere, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris va ben oltre il tradizionale film concerto: sorvola, circumnaviga e attraversa lo show, portando il pubblico al centro dell’esibizione. Diretto dal regista Paul Dugdale, Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris offre un’esperienza immersiva che mette in risalto la grandiosità, l’energia e l’ambizione visiva del tour mondiale dell’artista. In uno show che segna l’apice della sua carriera, Katy Perry unisce una voce potente a una coreografia spettacolare: vola sopra il pubblico e solca l’arena su una farfalla alata.

La scaletta, ricca di successi, abbraccia l’intera carriera di Katy Perry: da “Teenage Dream” e “California Gurls” a “Dark Horse”, “Roar” e “Firework”, fino a “The One That Got Away”, che nel 2026 ha vissuto una straordinaria rinascita globale, entrando nella Top 10 della Spotify Global Top 50. Questo rilancio ha spinto una riscoperta di tutto il catalogo: oltre 10 milioni di follower su TikTok e un nuovo record di oltre 91 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, che la rendono la sesta artista femminile più ascoltata della piattaforma.

– foto sito Nexos Studios –

(ITALPRESS).