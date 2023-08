Il cibo a domicilio vale quasi 2 miliardi

ROMA (ITALPRESS) - La consegna di cibo e piatti pronti a domicilio muove un mercato che vale oggi 1,8 miliardi di euro e raggiunge ormai il 71% della popolazione italiana. A delineare questo scenario è The European House-Ambrosetti che in occasione del 7° forum "La Roadmap del futuro per il Food&Beverage" di Bormio ha sottolineato il ruolo fondamentale delle piattaforme di food delivery che nell’ultimo anno hanno rappresentato il 97% del valore totale dei piatti venduti. sat/gsl