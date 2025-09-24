Il centrosinistra occupa i banchi della Presidenza, Consiglio Regionale della Lombardia riconvocato

MILANO (ITALPRESS) – A seguito dell’occupazione dei banchi della Presidenza del Consiglio regionale da parte di 14 Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, il Presidente Federico Romani ha riconvocato la seduta di Consiglio regionale per la prosecuzione dei lavori per oggi, alle ore 17.30.

Sulla base dell’articolo 66 del Regolamento (Tumulto in Aula) “qualora sorgano tumulti nell’Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende o, secondo le circostanze, toglie la seduta. In questo secondo caso il Consiglio si intende riconvocato per il giorno seguente“. La seduta riprenderà pertanto con il voto della mozione presentata da Pietro Bussolati (PD) in cui si sollecita la Giunta regionale all’istituzione di un’Azienda unica regionale per il governo della sanità. Seguirà quindi l’esame della proposta di atto amministrativo che individua i valichi montani della Lombardia dove l’attività venatoria è oggetto di divieti o limitazioni e la discussione delle mozioni urgenti.

Il Presidente Romani ha espulso nel corso della seduta i Consiglieri regionali Onorio Rosati (AVS), Nicola Di Marco e Paola Pizzighini (M5Stelle), Luca Paladini (Patto Civico), Lisa Noja (Italia Viva), Pierfrancesco Majorino, Marco Carra, Matteo Piloni, Alfonso Simone Negri, Gigi Ponti, Paola Bocci, Roberta Vallacchi, Carlo Borghetti e Gianmario Fragomeli (PD).

