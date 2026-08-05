ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha approvato il Piano di rientro del Servizio sanitario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, diramata al termine del Consiglio dei Ministri.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).