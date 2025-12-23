Il cartellone di Capodanno in Puglia, Emiliano: “Sosteniamo i comuni”

BARI (ITALPRESS) – Sono stati presentati a Bari i “Capodanni di Puglia”, la serie di eventi organizzata nelle piazze e nei teatri di tutti i capoluoghi della Regione dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni, nell’ambito degli accordi pubblici per la promozione del brand Puglia.

La Puglia è dunque pronta ad accogliere chi vi si recherà per le vacanze invernali con un’ampia offerta di musica, spettacoli, eventi, degustazioni tipiche, mercatini, con la bellezza dei borghi antichi e del mare e con la complicità del meteo mite. Il cartellone coinvolgerà numerosi centri della regione, con un programma diffuso che attraverserà l’intero territorio. A Bari tornerà il concerto di fine anno di Canale 5, ma saranno protagoniste anche Foggia, Barletta, Andria, Trani, Taranto, Brindisi e Lecce, con iniziative che si distribuiranno tra fine dicembre e i primi giorni di gennaio.

Alla conferenza stampa ha partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. “Come sempre – ha sottolineato – non abbiamo fatto mancare il nostro sostegno alle città della Puglia, che ovviamente dedicano attenzione sia ai turisti, sia a tutti quei cittadini che non hanno altra alternativa che passare il Capodanno per strada. Ci sono delle bellissime cose, che confermano la propensione della Regione a sostenere i Comuni, che sono ovviamente affamati da tutti i Governi, indipendentemente dal colore. Sui Comuni ci sono pressioni di prelievo finanziario molto pesanti, che impediscono loro di fare quelle attività che poi sono state il successo della Puglia”.

“Le città pugliesi – ha aggiunto il governatore – sono piene di turisti: anche in questa stagione abbiamo battuto ogni record. Anche quest’anno, però, lo ripeto: i numeri per noi non sono mai la vera misura del successo turistico. La misura del successo turistico sta nel fatto che la gente continua a volerci bene e ad avere la Puglia come riferimento per passare qualche periodo dell’anno vivendo da pugliesi. Al di là delle critiche che alle volte ci facciamo da soli, la qualità della vita nella nostra regione (che non è calcolata dalla classifica del Sole 24 Ore) è molto elevata, soprattutto per l’umanità che la nostra Regione è in grado di esprimere. Ovviamente servono anche eventi che attirino persone, anche solo dalle regioni vicine, creando un prodotto interno lordo per tutte le città pugliesi”.

