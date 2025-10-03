Il cannabidiolo riduce i sintomi di una forma di epilessia

ROMA (ITALPRESS) - Una ricerca, pubblicata su Epilepsia, ha evidenziato che il trattamento con cannabidiolo, componente non - psicoattivo della cannabis, è in grado di ridurre i sintomi di un modello preclinico di encefalopatia epilettica dello sviluppo. Lo studio è coordinato dall’Istituto di genetica e biofisica “Adriano Buzzati - Traverso” del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli, in collaborazione con l’Istituto di chimica biomolecolare del Cnr di Pozzuoli, l’Università di Napoli ‘Federico II’ e l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli. sat/gtr/col