Il Belgio ridefinisce la sua posizione e sostiene la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale

BRUXELLES (ITALPRESS) – Il Belgio ha espresso, giovedì, il proprio sostegno all’Iniziativa di autonomia presentata dal Marocco nel 2007, inserendo la regione del Sahara “nel quadro della sovranità del Regno e della sua unità nazionale”. In tal senso, Bruxelles ha affermato che agirà “d’ora in avanti, sul piano diplomatico ed economico, in coerenza con questa posizione”.

Questa posizione è formalizzata nella Dichiarazione congiunta firmata oggi a Bruxelles dal Ministro marocchino degli Affari Esteri, Nasser Bourita, e dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri, degli Affari Europei e della Cooperazione allo Sviluppo del Belgio, Maxime Prévot.

La dichiarazione sottolinea che la proposta di autonomia formulata dal Marocco rappresenta “la base più adeguata, seria, credibile e realistica per raggiungere una soluzione politica”, e che il Belgio è consapevole “dell’importanza esistenziale della questione del Sahara” per Rabat.

Da parte sua, Nasser Bourita ha salutato con favore l’evoluzione della posizione belga, che ha definito come “un chiaro riconoscimento del realismo e della legittimità della visione reale per una soluzione definitiva di questa controversia regionale”.

La diplomazia marocchina ha ricordato che questa nuova posizione si inserisce “nella dinamica internazionale” a favore della proposta marocchina, “già sostenuta da numerosi Paesi di tutte le regioni del mondo”. Essa riflette, inoltre, “una crescente convergenza attorno a un approccio pragmatico fondato sul dialogo, la stabilità e la cooperazione regionale”.

-Foto Map-

(ITALPRESS).