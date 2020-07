La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali del bandito sardo Graziano Mesina. La condanna a 30 anni dell’ex primula rossa è stata quindi resa definitiva ieri sera. Come riportato da L’Unione Sarda, però, all’arrivo dei militari giunti per prelevarlo dalla sua abitazione ad Orgosolo, Mesina si è reso irreperibile e tutt’ora risulta latitante. Di recente era stato scarcerato per decorrenza di termini dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Con il provvedimento della Cassazione decade anche definitivamente la grazia che gli era stata concessa dal Presidente della Repubblica.

(ITALPRESS).