Il 7 novembre arriva “G”, il nuovo album di inediti di Giorgia

MILANO (ITALPRESS) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti e un debutto in radio da record con il singolo “Golpe”, il 7 novembre arriverà “G”, il nuovo album di inediti di Giorgia.

“G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust. Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile in classifica nel 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla numero 1 nel primo giorno di programmazione.

