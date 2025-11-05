Il 7 novembre arriva “Fotografia”, il nuovo singolo di Geolier

MILANO (ITALPRESS) – Geolier ha pubblicato a sorpresa poche settimane fa “Amen Freestyle”, una traccia in cui ha ribadito ancora una volta di essere un fuoriclasse, un artista capace di piegare il linguaggio e la metrica a suo piacimento, con un controllo assoluto.

Adesso, reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco, è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo “Fotografia” (Atlantic Records Italy\ Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 7 novembre. Forte della sua credibilità in ogni registro, con il brano mostrerà ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena.

La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano. “fotografia” è stato anticipato due giorni fa da un video in studio pubblicato sui canali social dell’artista, arrivato dopo alcuni indizi lasciati in giro nei giorni precedenti. Un singolo che unisce intensità, verità e una scrittura sempre più matura.

Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi e battuto numerosi record, il rapper è già pronto a un nuovo salto live con il Geolier Stadi 2026, che lo porterà nel suo primo tour negli stadi italiani, da San Siro al Maradona.

-Foto ufficio stampa help media-

(ITALPRESS).