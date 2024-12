Il 60% dei giovani si sposta in auto, meglio se diesel…

ROMA (ITALPRESS) - Anche per i giovani l'auto resta il mezzo preferito per gli spostamenti quotidiani. Secondo un sondaggio condotto da Areté, 6 su 10 la usano per gli spostamenti abituali. Seguono i mezzi pubblici, utilizzati dal 17%, scooter o moto per il 5% e biciclette per il 3%. Il 9% si muove abitualmente a piedi. L'87% del campione intervistato possiede già un'auto, per lo più acquistata da oltre tre anni. Quasi la metà dei giovani non prevede di comprarne una prima di 2 anni, spendendo al massimo 20 mila euro. Gli under 35 si preparano all'acquisto di un'auto in modo molto più tradizionale di quanto si potrebbe pensare: il 46% si dice intenzionato a passare in concessionaria per toccare con mano il prodotto e affidarsi al contatto diretto con il dealer per conoscere le caratteristiche del veicolo; il 35%, invece, acquisirà informazioni sui siti specializzati e da altre fonti online e solo il 4% utilizzerà i social per quello che dopo la casa resta l'acquisto più importante per gli italiani. Per quanto riguarda le alimentazioni c'è un evidente calo delle preferenze per le vetture a basse o zero emissioni allo scarico: l'ibrido si attesta al 35%, l'elettrico al 19%, con ben 11 punti in memo rispetto al 2022; mentre si registra un ritorno di fiamma per il diesel, scelto dal 22% e del benzina con il 14%.