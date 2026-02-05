Il 6 febbraio esce “Io Canto 2”, il nuovo album di cover di Laura Pausini

MILANO (ITALPRESS) – Esce venerdì 6 febbraio, Io Canto 2, il nuovo album di cover di Laura Pausini pubblicato per Warner Records / Warner Music Italy nei formati fisici: cd standard, cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinile deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. “Il secondo capitolo di Io Canto arriva vent’anni dopo il primo. Vent’anni in cui siamo cambiati, cresciuti, innamorati ancora della musica. Oggi come allora c’è una sola ragione per cui si sceglie di omaggiare una canzone, il suo autore o il suo interprete: l’amore. In questi tempi difficili in cui l’odio è all’ordine del giorno, io canto per mettere al centro la musica. Si canta per farsi interpreti di un sentimento potente. Si accetta di fare un passo indietro come autori, per farne uno gigantesco in avanti come esseri umani. Lo si fa per una ragione vera, viscerale: difendere ciò in cui crediamo. In questo disco mi sento come Giovanna D’Arco, senza armature ma con il microfono in mano, perché quando la musica chiama, io rispondo. Pronta a difendere senza paura tutto ciò che amo, e io credo nelle canzoni. Credo nella musica, che va protetta da chi vive per lei. La musica può essere accusata, giudicata, fraintesa, sottovalutata, ma noi artisti siamo qui per schermarla. Siamo un esercito disarmato, armato solo della bellezza dell’arte, che resta l’arma più rivoluzionaria di tutte” dichiara Laura Pausini. “In un verso di Gialal al-Din Rumi si legge ‘Là fuori, oltre a ciò che è giusto e sbagliato, esiste un campo immenso. Ci incontreremo lì’. La vita ti porta a conoscere tante cose, alcune bellissime, altre difficili da accettare, parole e giudizi in cui non ti riconosci e che ti fanno male, e quando capisci che devi difenderti è doloroso ma devi farlo, trovando un modo senza ferire chi ti ha ferito. Io lo faccio con la musica. Fate la musica, non la guerra”.

Laura Pausini ha scelto di includere brani che coprono un raggio ampio a livello temporale, dagli anni Sessanta ai giorni nostri. Tra i brani di più recente successo la focus track del lancio di questo album: “16 MARZO” con Achille Lauro, il nuovo singolo in rotazione radiofonica dal prossimo venerdì 6 febbraio. “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo – racconta Laura Pausini. Gli ho scritto subito e in questi anni è nato un rapporto speciale. Mi piace il suo modo di affrontare il nostro mestiere, passionale e maniacale nella cura dei dettagli. ’16 Marzo’ tra i suoi brani mi ha colpita particolarmente, gli ho parlato del mio desiderio di realizzare una cover e che avrei amato duettare, e si è reso subito partecipe di tutto il progetto. Abbiamo lavorato insieme a un arrangiamento che rappresentasse entrambi, partendo dal suo mondo e arrivando a un nostro mondo, volevamo che ci unisse e portasse contemporaneità e classicità insieme”. “Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca – continua Achille Lauro. Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose. Mi lusinga moltissimo che abbia scelto una mia canzone, e questa collaborazione ha davvero valorizzato il brano. Laura è un’artista iconica, rappresenta un modo di cantare e un’identità molto a fuoco; la musica italiana ha un valore importante, melodico, da non tralasciare, e in un’epoca dove la globalizzazione tende ad appiattire tutto, ’16 Marzo’ interpretata da una star mondiale come lei è un grande mezzo per portare tutto il nostro background culturale nel mondo. La stimo per il coraggio, la dedizione e l’amore che ha avuto nell’intraprendere un percorso internazionale e una carriera globale da più di 30 anni. È un onore condividere con lei questo percorso”.

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Gabriele Savino (xPuro), una produzione Borotalco, disponibile dalle 14 del 6 febbraio, unitamente alla release del brano e dell’album. Laura Pausini, che sarà protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro domani, venerdì 6 febbraio, è attesa sul palco del Teatro Ariston per condurre insieme al direttore artistico Carlo Conti la 76 edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera, mercoledì 4 febbraio, ha presentato il nuovo album con uno speciale live a sorpresa davanti ai media e fan presenti, e attraverso l’interazione con Gianluca Gazzoli ha ripercorso i due anni di lavorazione di questo progetto e condiviso le aspettative per i suoi prossimi impegni. “Nell’ultimo anno in particolare mi sento molto più serena con me stessa, molto più calma, e il mio intento con questo progetto è cercare di far passare attraverso la voce un messaggio di unione”. Queste le parole di Laura che ha sorpreso i presenti con una scaletta inedita, a partire da Io canto, un ponte che dall’album del 2006 ha portato ai nuovi brani, tra cui i primi estratti Turista, La mia storia tra le dita (eseguita in quattro lingue), Ritorno ad amare, e altri presentati per la prima volta dal vivo, come Dettagli, Quanno chiove, Non sono una signora e il nuovo singolo 16 Marzo.

