Il 5 luglio John Legend al Lucca Summer Festival

LUCCA (ITALPRESS) – Il Lucca Summer Festival annuncia una serata evento di straordinaria intensità: John Legend salirà sul palco il 5 luglio per presentare “A Night of Songs and Stories”, uno spettacolo intimo che unisce musica e racconto in una delle cornici più iconiche dell’estate italiana. Pensato come un viaggio attraverso oltre vent’anni di carriera, lo show propone versioni raccolte e suggestive dei brani che hanno segnato il percorso dell’artista – da All of Me a Ordinary People, fino a Tonight – intrecciate a storie personali, aneddoti e riflessioni che offrono uno sguardo inedito sulla sua vita artistica e umana. La data del 5 luglio al Lucca Summer Festival rappresenta un appuntamento speciale all’interno della programmazione 2026 del festival, che da oltre venticinque anni ospita alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, trasformando la città di Lucca in un punto di riferimento per il pubblico italiano e internazionale.

– Foto IPA Agency –

