Il 26 luglio Jovanotti in bici al ‘No Borders Music Festival’

ROMA (ITALPRESS) – Sabato 26 luglio, Lorenzo Jovanotti salirà sul palco del No Borders Music Festival – in Friuli Venezia Giulia, al confine tra Italia, Austria e Slovenia – per un “bike concert”, un format inedito nella storia della musica dal vivo: l’accesso infatti è riservato solo a chi raggiunge il luogo in bicicletta.

“Non sarà un concerto qualsiasi: sarà una follia meravigliosa. Ci saranno 5.000 persone, tutte arrivate in bicicletta! Quando un anno fa è nata questa idea un po’ matta, mi sono fatto una promessa: ‘Ci arriverò in bici anche io. Da casa mia. Da Cortona’. Ed è quello che farò: 770 chilometri a pedali, uno per ogni giorno vissuto in questi due anni intensi trascorsi dopo l’incidente”, ha detto Jovanotti.

E domenica scorsa è tornato in sella, dando il via a un percorso unico che, tappa dopo tappa, si sta arricchendo della presenza di amici che condividono la sua stessa passione, e che sta raccontando in tempo reale sui suoi canali social. Insieme a lui sul palco ci sarà l’incredibile J Street Band di PalaJova: Saturnino al basso, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Adriano Viterbini alla chitarra, Franco Santarnecchi al piano, Leo Di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni, Carmine “B-Dog” Landolfi alla batteria. La sezione fiati è guidata da Gianluca Petrella, con Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax. Le voci ai cori sono quelle di Micol Touadi, Jennifer Vargas e Morris Pradella, anche alla seconda chitarra. Lo show è prodotto da Trident Music.

