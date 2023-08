FAVIGNANA (TRAPANI) (ITALPRESS/MNA) – Raccontare il mare attraverso diversi e “meravigliosi” punti di vista. E’ l’obiettivo di Egadi Blu Fest, che si terrà a Favignana nel fine settimana del 26 e 27 agosto. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Favignana – Ente gestore dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” nell’ambito del progetto “AMPPA – Aree Marine Protette e Pesca Artigianale. Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale” finanziato dal Programma INTERREG V-A Italia-Malta.

Sabato 26 agosto in piazza Europa, a Favignana, è in programma alle ore 19 il cooking show “Il mare si racconta a tavola”, a cura dello chef Peppe Giuffrè. L’animazione musicale sarà a cura della band Ciumara.

Tre gli appuntamenti in programma domenica 27 agosto, sempre in piazza Europa: alle 19 la presentazione del libro di Paolo Balistreri “Favignana, sentieri d’acqua”, alle 19.45 il talk show “Il mare come risorsa. Prenditene cura”, moderato dalla giornalista Jana Cardinale, e alle 20.30 spettacolo musicale con la band Macuccusonu.

La due giorni è l’anteprima di un evento in programma dall’11 al 15 settembre e che coinvolgerà anche Levanzo e Marettimo.

L’AMP “Isole Egadi” è capofila del progetto “AMPPA” che ha l’obiettivo di contribuire a proteggere e salvaguardare la biodiversità marina e terrestre delle aree marine protette (nelle isole di Sicilia e Malta) attraverso la creazione di sistemi e servizi per la protezione ed il ripristino della biodiversità transfrontaliera. Partners di progetto sono: il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, il Comune di Ustica – Ente gestore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica, Gharb Local Council e Ghajnsielem Local Council. “Il rispetto del mare, del territorio, della biodiversità rappresentano per noi una ricchezza preziosa da tutelare, da difendere e da curare”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Il ruolo dell’Area Marina Protetta deve essere di avanguardia nel rispetto della natura e noi dobbiamo svolgere questo compito con grande cura”.

