Il 24 ottobre esce “Io ti conosco”, il nuovo singolo di Ermal Meta

MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo del tour estivo e del suo secondo romanzo “Le camelie invernali”, arriva il 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio “Io ti conosco” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo di Ermal Meta.

Con la poesia e la sensibilità che lo rendono uno dei cantautori più amati e stimati del panorama musicale italiano, Ermal Meta racconta in questo brano la bellezza dell’amore autentico che arriva quasi per caso e cambia la vita (“non ti ho vista nemmeno arrivare, mi sei scivolata tra la schiena e il cuore”).

L’amore profondo, che vede, accoglie e diventa casa donando un nuovo senso alle cose (“la leggerezza che fa bene e io non lo sapevo”). “Succede che arriva qualcuno e ci sorprende, che va oltre le barriere che abbiamo. Succede che ogni gesto ne porta dentro un altro, che ogni sorriso copre una ferita. Succede che non devi nasconderti da me perché io ti conosco.” Racconta l’artista. Ermal Meta concluderà questo intenso 2025 con due speciali eventi live: il 5 dicembre al Teatro Orfeo di Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia e il 13 dicembre al Teatro Comunale di Monfalcone con l’Orchestra Sinfonica Accademia Musicale Naonis di Pordenone.

-Foto ufficio stampa -mcomm-

(ITALPRESS).