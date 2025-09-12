Il 22enne Tyler Robinson arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presunto assassino dell’attivista Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Si tratta di Tyler Robinson, 22 anni, dello Utah.
La notizia era stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Un sospettato è in custodia. E’ stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui”, ha detto Trump. “Kirk era un’ottima persona e non meritava questo, spero” che il suo assassino “venga condannato a morte”, ha poi aggiunto.
“In 33 ore il sospetto è stato preso, ieri sera alle dieci. L’abbiamo catturato in tempi record”, ha detto nel corso di una conferenza stampa il direttore dell’Fbi Kash Patel.
“Ringrazio le forze dell’ordine che in poco tempo hanno arrestato il sospettato e ringrazio i familiari di Tyler Robinson che hanno fatto la cosa giusta, portandolo alle forze dell’ordine”, ha affermato il governatore dello Utah Spencer Cox. “E’ stato un giorno terribile per il nostro Paese e per lo Stato dello Utah, ma abbiamo messo un punto di chiusura a questa pagina triste”, ha aggiunto, affermando che “Tyler Robinson ha confessato ieri sera di aver ucciso Charlie Kirk a un membro della sua famiglia, che ha contattato un amico il quale a sua volta ha avvisato le forze dell’ordine”.
“Un primo bossolo inesploso del fucile usato da Robinson per uccidere Kirk riportava la scritta ‘Ehi fascista? Beccati questà. Un secondo “Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciaò”, ha poi dichiarato Cox.

