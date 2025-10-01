Il 21 novembre esce il nuovo album dal vivo “CremoniniLive25”

MILANO (ITALPRESS) – “CremoniniLIVE25”, in uscita il 21 novembre, non è soltanto un album dal vivo che racchiude la potenza e l’eleganza di uno dei performer più amati della musica italiana: è la fotografia di un momento decisivo nella carriera di Cesare Cremonini. Ogni suo progetto, che si tratti di un disco o di un tour, diventa immediatamente un punto di svolta per la musica pop italiana: non si limita a raccogliere consenso, ma stabilisce nuovi parametri, ridefinendo di volta in volta standard e immaginario, trasformando le sue scelte artistiche in modelli riconosciuti da pubblico e critica.

La scaletta del live attraversa un repertorio così ricco di successi da restituire la misura di un percorso che appartiene ormai al canone della musica italiana contemporanea, con una sequenza di brani capace di raccontare più di venticinque anni di carriera senza mai perdere forza o attualità. Le serate negli stadi del 2025, che hanno superato i 600.000 biglietti venduti, hanno sancito la consacrazione definitiva del suo talento scenico, arricchite dalla presenza di ospiti che hanno reso ogni concerto un evento unico. Elisa ha portato la sua voce in una struggente ed emozionante versione di Aurore Boreali, trasformando il brano in un dialogo di rara intensità.

Luca Carboni, maestro e amico di lunga data, ha riportato sul palco due inni generazionali come San Luca e Mare Mare, regalando al pubblico un abbraccio fra passato e presente della musica italiana. Lorenzo Jovanotti, con l’energia che lo contraddistingue, ha intrecciato la sua storia con quello di Cesare nella canzone Mondo e una trascinante reinvenzione de L’Ombelico del mondo, in uno dei momenti più celebrativi e travolgenti dell’intero tour. In ciascun incontro, Cremonini ha scelto di costruire un dialogo artistico vero e personale, trasformando ogni duetto in una pagina unica di spettacolo: non semplici operazioni di immagine, ma atti di musica e amicizia, fedeli al suo percorso.

Accanto a queste collaborazioni, Cremonini ha sorpreso il pubblico portandolo in nuovi universi sonori grazie al suono della fisarmonica, da lui stesso suonata sul palco, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e la capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza unica. “CremoniniLIVE25” diventa così non soltanto un live, ma il ritratto di un artista al massimo della sua forza creativa e della sua capacità di unire generazioni di pubblico.

A suggellare questo cammino c’è l’incredibile storia di Ora che non ho più te, uscita un anno fa. Un anno di incredibili successi: è l’unico brano in Italia a non essere mai uscito dalla top 40 (FIMI/GFK), rimanendo stabilmente in classifica per oltre un anno, un caso unico nel panorama musicale italiano contemporaneo a testimonianza di un successo che va oltre le mode e i tempi.

È stato il brano più suonato dalle radio nelle ultime 52 settimane, ha conquistato il n.1 della classifica (fimi/GFK) e il n.1 della classifica earone per 6 settimane, 2 certificazioni Platino con oltre 400.000 copie e 100 milioni di stream totali accumulati e 50 milioni di visualizzazioni. Ora che non ho più te è il primo singolo estratto dall’album “ALASKA BABY”, uscito lo scorso anno, che include anche i brani San Luca con Luca Carboni, Nonostante Tutto con Elisa, certificato Oro e tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali e in radio quest’estate e Alaska baby, oggi in tutte le radio in Italia.

“CremoniniLIVE25” sarà disponibile in digitale e in formato fisico in versione triplo vinile e doppio CD per tutto il mercato e include un libretto con immagini inedite che ripercorrono i momenti più intensi del tour, accompagnato da un codice digitale che consentirà di rivedere il meglio dei concerti negli stadi 2025. Un modo per rivivere, anche a distanza di tempo, l’energia e la magia di uno spettacolo iconico. In esclusiva sullo shop di Universal Music Italia è possibile trovare anche il Doppio Cd e triplo vinile autografati e numerati (in edizione limitata). Pre-order già disponibile (https://cesarecremonini.bio.to/live25 ).

Per celebrare l’uscita del nuovo album live e la carriera straordinaria di Cesare Cremonini, dal 18 al 22 novembre a Milano aprirà uno speciale pop-up store dedicato all’artista al 10 di Corso Como. Nell’esclusivo shop sarà possibile acquistare il nuovo album live, la discografia di Cesare Cremonini e il merchandise dell’artista. Nella giornata del 21 novembre il cantautore sarà presente all’interno dello store per una photo opportunity con i fan che avranno pre-ordinato il disco solo sullo shop di Universal Music Italia o direttamente al pop-store nella settimana di apertura (l’evento è fino ad esaurimento posti).

-Foto Universal music-

(ITALPRESS).