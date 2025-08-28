Il 19 settembre esce la riedizione di “Rimmel”, l’album di Francesco De Gregori

MILANO (ITALPRESS) – Il 19 settembre, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla pubblicazione, esce la riedizione di “Rimmel” (Sony Music), il quarto album in studio di Francesco De Gregori, divenuto una pietra miliare. Un viaggio sonoro rinnovato, che esalta ogni sfumatura dell’album originale uscito nel 1975 che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

La riedizione sarà disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani “Rimmel” e “Piccola Mela”. Per la prima volta ci saranno i testi dei brani nella versione LP, un’occasione per approfondire un classico della musica italiana.

-Foto ufficio stampa parole e d’intorni-

(ITALPRESS).