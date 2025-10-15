Il 19 ottobre “The Zawose Queens” in concerto al Centro Candiani

VENEZIA (ITALPRESS) – Secondo appuntamento con la musica internazionale di Candiani Groovee, rassegna di concerti organizzata al Centro Candiani dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Domenica 19 ottobre alle ore 18.30 al Centro Candiani suonano “The Zawose Queens”, progetto di Leah e Pendo Zawose, cantanti, compositrici e polistrumentiste dalla Tanzania che portano avanti le tradizioni dei loro antenati Gogo, noti per il canto polifonico e l’uso di strumenti come l’ilimba. Figlia e nipote del leggendario Hukwe Zawose, sono le prime donne della loro famiglia a guidare il canto e le esibizioni.

Il loro album di debutto, “Maisha” (2024), fonde la musica tradizionale Gogo con sottili elementi elettronici, creando un suono unico e rivoluzionario che al tempo stesso onora la loro eredità e apre nuovi orizzonti per le donne nella musica dell’Africa orientale. I testi, cantati nella loro lingua madre Kigogo, esprimono la loro passione per la musica, le meraviglie della vita e l’orgoglio per il loro ambiente. Biglietti in vendita alla biglietteria del Centro e online su Vivaticket.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).