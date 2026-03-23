Il 17 aprile esce “Commedia Musicale: il nuovo album di Michele Bravi

MILANO (ITALPRESS) – Esce il prossimo 17 aprile su tutte le piattaforme digitali- in formato vinile e CD autografati, oltre al CD Special Edition– “Commedia Musicale”, il nuovo e attesissimo progetto discografico di Michele Bravi (M.A.S.T/Believe), già disponibile in preorder.

Prodotto da Michele Bravi insieme a Carlo di Francesco, l‘album raccoglie 11 brani che fanno da colonna sonora a una quotidianità buffa e comicamente goffa. Un viaggio psichedelico e sinfonico attraversato da contraddizioni emotive e imprevedibili aperture orchestrali, impreziosito dagli arrangiamenti di Alterisio Paoletti e dalla copertina realizzata da Mauro Balletti.

Il disco, nato da un lavoro accurato e da un’immaginazione maturata nel tempo, ha trovato la sua testa d’ariete in “Prima o poi”, il singolo che ha consacrato il ritorno sul prestigioso palco del Festival di Sanremo con un monologo interiore dal respiro cinematografico, capace di fondere la dimensione intima e la tensione scenica in un’interpretazione di forte intensità.

Il brano si completa nel videoclip ufficiale, scritto e diretto da Ilenia Pastorelli, che traduce in immagini l’umanità e la fragilità in tutte le sue sfumature, tra atmosfere sospese e suggestioni che invitano a molteplici letture. La partecipazione alla kermesse, a quattro anni dall’ultima volta, ha inaugurato così un nuovo capitolo del percorso artistico di Bravi che torna ad una dimensione live con uno spettacolo profondamente rinnovato. Nasce infatti il “Commedia Musicale Tour”, prodotto da Vivo Concerti: un vero e proprio viaggio scenico in cui musica, narrazione e teatralità si fondono in un unico racconto.

Dalla primavera all’autunno, il tour attraverserà l’Italia, a partire dalla data zero al Teatro del Parco di Mestre il prossimo 19 maggio. Sarà poi la volta di due anteprime speciali: il 22 maggio a Milano all’Auditorium Fondazione Cariplo e il 24 maggio a Roma al Teatro Olimpico.

-Foto ufficio stampa Letizia D’Amato-

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