Il 12 agosto Ghali torna live a Catania sulle note di ‘Chill’

ROMA (ITALPRESS) – Sulle note del nuovo singolo “Chill” (Warner Music Italy), dal 16 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali, Ghali detta il ritmo dell’estate. Dal 31 maggio sta portando la sua musica sui palchi dei principali festival estivi con le date – prodotte da Vivo Concerti – del Summer Tour che culminerà con l’imperdibile evento-live “Gran Teatro di Ghali”, il 20 settembre a Fiera Milano Live.

Il tour toccherà anche la Sicilia con la tappa in programma a Catania martedì 12 agosto alla Villa Bellini, organizzata da Puntoeacapo e Gomad Concerti per Sotto Il Vulcano Fest, la rassegna realizzata con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest 2025. Gli ultimi biglietti per il live sono disponibili in vendita sui circuiti abituali e al botteghino di Villa Bellini il giorno del concerto.

– Foto Ufficio stampa Puntoeacapo –

(ITALPRESS).