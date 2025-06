Il 10 ottobre uscirà “El Camino”, il nuovo album di Alvaro Soler

ROMA (ITALPRESS) – Uscirà il 10 ottobre “El camino”, il nuovo album in studio di Alvaro Soler, con cui l’artista con più di cinque miliardi di stream tra audio e video, oltre 150 certificazioni d’oro e di platino e milioni di fan in tutto il mondo, apre un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera.

L’album segna un anniversario importante: nell’aprile 2015, circa dieci anni fa, veniva pubblicato il suo singolo di debutto “El Mismo Sol”, un successo mondiale che lo ha consacrato come musicista e star di fama internazionale. In “El camino” racconta l’emozionante “viaggio” compiuto finora e si concede uno sguardo personale sulla propria carriera, attraverso brani inediti e ricchi di sfumature.

Soler esplora sonorità del tutto inedite, fondendo strumenti della tradizione secolare con beat moderni e melodie accattivanti, dando vita a un mix positivo e spensierato di pop, musica latina e world music. Brani che parlano d’amore e solidarietà, di autoguarigione e coraggio di cambiare, di fiducia e speranza in un mondo in continua evoluzione.

“Attraverso questi brani ho riscoperto me stesso e la mia passione per la musica. È una sensazione meravigliosa poter raccontare di nuovo una storia coerente, e non solo singoli episodi. Questo album rappresenta ciò che ho sempre sentito dentro di me”, ha detto Soler. L’album “El camino” (Sony Music), già in pre-order, sarà disponibile in diversi formati: digitale, CD standard, CD autografato (esclusiva Amazon), LP colorato con poster.

