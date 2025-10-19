IGT Challenge, Pirelli festeggia a Indianapolis con Van Der Linde

INDIANAPOLIS (USA) (ITALPRESS) – Una 8 Ore di Indianapolis dominata dal maltempo ha deciso il titolo 2025 dell’Intercontinental GT Challenge. Dopo oltre due ore di bandiera rossa da metà corsa a causa della pioggia battente, e altre due disputate sotto regime di full course yellow, Kelvin van der Linde, su BMW M4 GT3 del Team WRT, ha vinto la gara e conquistato il titolo stagionale al termine di una prova segnata da interruzioni e tanta pazienza. Il neo campione, affiancato da Valentino Rossi, al debutto nella 8 Ore di Indianapolis, e da Charles Weert, ha preceduto al traguardo la Mercedes-AMG del Team GMR e la BMW M4 GT3 del compagno di squadra e rivale per il titolo Raffaele Marciello, in equipaggio con Augusto Farfus e Al Faisal Al Zubair. I due equipaggi in lizza per il titolo erano partiti dalla seconda e terza posizione, ma a ruoli invertiti, con la vettura di Marciello subito dietro la Mercedes-AMG del Team Lone Star Racing, autrice della pole position dopo la penalizzazione inflitta alla BMW del Team Random Vandals Racing, che aveva primeggiato nella pole shootout del venerdì.

“La pioggia battente ha complicato ma non reso meno appassionante una gara tradizionalmente molto combattuta – ha commentato Matteo Braga, Circuit Activity Manager di Pirelli – Il meteo variabile, passato dal caldo del mattino al freddo e alla pioggia della sera, ha messo alla prova sia i nostri P Zero DHG da asciutto sia i Cinturato WHB da bagnato, garantendo in entrambi i casi affidabilità e consistenza. Con Indianapolis e con la gara di Pechino del GT World Challenge Asia, che si corre per la prima volta in assoluto su un circuito cittadino, si chiude un’altra stagione di successo al fianco di SRO in tutti i continenti, durante la quale abbiamo ulteriormente arricchito la nostra banca dati e consolidato il rapporto di fiducia con i team”.

L’evento di Indianapolis ha rappresentato anche l’ultima tappa stagionale del GT World Challenge America e ha avuto come contorno le gare del GT4 America, GT America e TC America, tutte fornite da Pirelli.

