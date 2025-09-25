Igor Righetti torna con “Igorà” su Radio1 a partire dal 30 settembre

ROMA (ITALPRESS) – Al via la terza edizione di “Igorà-La piazza social di Radio 1”, il format crossmediale intergenerazionale ideato e condotto dal giornalista, autore e conduttore radiotelevisivo voce storica di Radio Rai Igor Righetti, che torna martedì 30 settembre alle 15 su Radio1 e su RaiPlaySound. Andrà in onda in diretta dal lunedì al giovedì.

“Igorà”, piazza digitale in radio con contaminazioni di generi diversi dove si incontrano nuove forme di comunicazione e linguaggi differenti, racconta come il web, i social e le tecnologie influenzano il nostro lavoro, le aziende, la politica e persino il nostro tempo libero. Il programma va alla scoperta del lato social di ogni settore, dal turismo all’imprenditoria, dalla politica allo spettacolo. Vede la partecipazione dell’influencer di 23 anni da oltre 320 mila follower su Instagram e decine di migliaia su TikTok e YouTube Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Zeta e social media manager, la bussola che orienta nel mondo digitale e allo stesso tempo ne è il radar: guida gli ascoltatori tra trend, regole e insidie dei social e svela il dietro le quinte di questo spazio virtuale.

Immancabile il bassotto “can-duttore” più irriverente del web, pet influencer con 70 mila follower su Instagram Byron Righetti. Dice Igor Righetti: “Il nuovo claim di Radio 1, ‘Un mondo da sentire’, trova in ‘Igorà’ una delle sue espressioni più autentiche. Il programma rispecchia l’essenza dello slogan con il suo approccio plurale e coinvolgente, capace di dare voce a storie, linguaggi e prospettive differenti. Non si limita a informare e a fare servizio pubblico guidando gli ascoltatori tra le trasformazioni digitali e le normative, ma fa ‘sentire’ la realtà, restituendone sfumature, contraddizioni e ironia. ‘Igorà’ dimostra che ‘Un mondo da sentire’ non è solo uno slogan, ma una pratica quotidiana: un programma che mette in relazione esperienze, linguaggi e pubblici differenti, trasformando Radio 1 in una piazza viva, contemporanea e inclusiva”.

