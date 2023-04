ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Dramma in casa Novara: Julia Ituma, 18enne giocatrice della Igor, è morta precipitando dalla finestra dell’albergo di Istanbul dove si trovava col resto della squadra dopo il ritorno della semifinale di Champions persa contro l’Eczacibasi. Lo si apprende da fonti Fipav. La stessa Federvolley si starebbe cercando di mettere in contatto con l’ambasciata italiana e la Farnesina per ricostruire quanto accaduto.

Opposto classe 2004, origini nigeriane ma nata a Milano, 192 cm di altezza, Julia Ituma era alla sua prima stagione a Novara dopo tre anni nel Club Italia. Considerata fra i talenti più promettenti della pallavolo italiana, era stata protagonista con la nazionale under 18 argento mondiale nel 2021 ed è stata anche accostata per caratteristiche a Paola Egonu anche se il suo punto di riferimento era il centrale cubano Robertlandy Simon, protagonista in Italia con la maglia della Lube Civitanova.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

