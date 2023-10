RIMINI (ITALPRESS) – Italian Exhibition Group, che gestisce le strutture di Rimini e Vicenza, fin dall’inizio del conflitto ucraino si è messa a disposizione per sostenere il Paese non solo con aiuti umanitari, ma anche con iniziative concrete di rilancio dell’economia. Una disponibilità in linea con quella offerta dall’Associazione delle fiere italiane (Aefi) al ministro del Made in Italy Adolfo Urso e all’ambasciata ucraina in Italia per sostenere l’export delle aziende ucraine, ospitandole con spazi gratuiti presso le strutture fieristiche che avessero raccolto l’appello. La Fiera di Rimini ha prontamente risposto alle prime richieste e così a “Inout”, il nuovo salone del contract che si tiene in contemporanea a Ttg Travel Experience dall’11 al 13 ottobre prossimi, saranno ospitate quattro aziende ucraine leader nei settori del tessile e dell’illuminotecnica. Le aziende ucraine saranno posizionate al Padiglione D5 di fronte alla buyers lounge del quartiere fieristico riminese. Il lay out dei progettisti di Ieg prevede la realizzazione di un’isola composta da 4 stand con grafiche personalizzate per un totale di circa 100 metri quadrati occupati. Le quattro aziende presenti sono: la Mg Group Ltd, moderno produttore di apparecchi di illuminazione, strutture decorative e sistemi di lighting per immobili commerciali, imprese industriali, centri logistici e locali residenziali; Clayp, che progetta, realizza e commercializza innovative lampade di design concepite secondo criteri di ecocompatibilità; Sumytextile, azienda tessile impegnata nella realizzazione e vendita di capi d’abbigliamento; Fop Devo O.P., azienda produttrice di tessuti in canapa naturale e che utilizza fibra di canapa ucraina.

