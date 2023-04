Idrogeno verde, dall’Ue via libera ad aiuti per 450 milioni

La Commissione Europea ha dato il via libera agli aiuti da 450 milioni di euro varati dal governo italiano a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile. L’obiettivo è promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il piano industriale del Green Deal. sat/abr/gsl