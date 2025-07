Idrogeno, Morelli “Allarghiamo il mercato dell’offerta di carburanti”

MILANO (ITALPRESS) - "Dobbiamo allargare il mercato dell'offerta di carburanti e altri sistemi di trasporto e mobilità per permettere alle nostre aziende e famiglie di avere un'occasione di calibrare le proprie decisioni sulla base della mobilità di cui necessitano. Questa è la differenza tra l'ideologia, che è di altri, e i valori del mercato". Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica, Alessandro Morelli, a margine dell'inaugurazione della prima stazione di rifornimento per l'idrogeno in Lombardia. xh7/trl/mca1