ROMA (ITALPRESS) – “L’impianto di Gioia Tauro, gestito da Iam, è uno dei più grandi del sud Italia e si occupa della depurazione dei reflui dei 16 Comuni della piana circostante: accanto alla depurazione si svolge lo smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi, in particolare il percolato da discarica. Il trend del triennio vede che in massima parte i rifiuti che arrivano nell’impianto vengono per il 35% dalla Calabria, poi da Puglia, Molise e in parte Sicilia”. A dirlo è il presidente di Iam Alessandro Polizzotto in audizione presso la commissione parlamentare d’inchiesta sulle Attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri Illeciti ambientali e agroalimentari, a Palazzo San Macuto a Roma.

“Gioia Tauro è l’impianto di riferimento in Calabria sia per eventuali emergenze sia per lo smaltimento del percolato proveniente dagli altri impianti; Iam ha rapporti pubblici solo con impianti calabresi, mentre gli altri rapporti sono di natura privatistica”, aggiunge Polizzotto.

