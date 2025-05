IA, Renna “Possiamo portare l’Italia al top dell’innovazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi lanciamo un'infrastruttura sicura, è una suite IA all'avanguardia, perché non solo stiamo lanciando un modello di intelligenza artificiale generativo italiano, ma anche una suite di servizi con l'innovazione massima che oggi c'è nel mondo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Abbiamo le soluzioni, infrastrutture, è tutto sicuro e possiamo davvero cominciare insieme a innovare aziende e P.A. e riportare l'Italia al top dell'innovazione nel mondo". Così Walter Renna, Ceo Fastweb+Vodafone, nel corso della presentazione di FastwebAI Suite per l'evoluzione delle aziende e della Pubblica Amministrazione. xb1/ads/mca2