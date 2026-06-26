Cina: applicare una “pellicola protettiva” su un’enorme diga

Pensate che applicare una pellicola protettiva sul telefono sia difficile? Ora immaginate di farlo su una struttura alta quanto un edificio di 80 piani. Alla centrale idroelettrica di Lawa, in Cina, gli operai hanno completato la seconda fase del rivestimento in calcestruzzo di un'enorme diga che si innalza sul fiume Jinsha, segnando un altro passo avanti verso l'immissione di maggiore elettricità pulita nella rete e il sostegno alla transizione a basse emissioni di carbonio del Paese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)