IA, green e competenze, la formazione asset strategico per le imprese

ROMA (ITALPRESS) - In un mondo che corre alla velocità dell'Intelligenza Artificiale, l'Italia delle imprese risponde con un investimento massiccio sulle persone: la formazione continua è infatti diventata il vero "pilastro" della doppia transizione digitale e green. E' il cuore di "Competenze che trasformano", evento a Roma durante il quale Fondimpresa e INAPP hanno presentato il Rapporto di Monitoraggio Valutativo 2025 mec/fsc/azn