IA ed etica, il Growth Summit di Bat ridisegna il futuro delle imprese
ROMA (ITALPRESS) - La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale è ormai un fenomeno di massa: quasi un italiano su due utilizza soluzioni di AI generativa nella vita quotidiana e uno su quattro le impiega già nel lavoro. Con oltre 20 ore al mese trascorse su piattaforme conversazionali, cresce l’esigenza di strumenti più evoluti, e le imprese rispondono adottando l’AI agentica, capace di operare direttamente su sistemi esterni e di eseguire azioni complesse in autonomia. Su queste basi si è sviluppata la seconda edizione del Growth Summit, promosso dal Growth Hub di BAT, che ha riunito a Trieste accademici e partner tecnologici per esplorare come l’Intelligenza artificiale possa abilitare nuove forme di sviluppo e comunicazione nei settori regolamentati. f29/mgg/gtr