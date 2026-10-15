IA, Barachini: “Utilizzare l’innovazione con trasparenza e corresponsabilità”

CATANIA (ITALPRESS) - “Dobbiamo utilizzare l’innovazione con trasparenza e corresponsabilità, mantenendo sempre un controllo umano”. Lo ha detto all'Italpress Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria, intervenendo sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel settore dell’informazione e sulla necessità di tutelare il giornalismo intervenendo al Festival della Culturale Finanziaria 2026 organizzato a Catania. xo5/mrc/gsl