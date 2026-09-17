L’IA al servizio della Pubblica Amministrazione della Regione Piemonte

TORINO (ITALPRESS) – La Regione Piemonte, da tempo impegnata in un percorso strutturato di trasformazione digitale basato sull’adozione responsabile delle tecnologie più innovative, ha adottato Auxil.IA, la piattaforma di intelligenza artificiale realizzata da Csi Piemonte per dare un supporto concreto ai dipendenti regionali e delle amministrazioni locali nelle attività quotidiane con l’obiettivo di semplificare, velocizzare e migliorare la qualità del lavoro. Auxil.IA è stata presentata oggi al Grattacielo Piemonte di Torino alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore regionale all’innovazione e intelligenza artificiale Matteo Marnati, dell’assessore regionale al Personale Gian Luca Vignale e del direttore generale di CSI Piemonte Pietro Pacini. “L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più grandi trasformazioni del nostro tempo e la Pubblica amministrazione deve essere protagonista nel definirne gli sviluppi e le applicazioni, utilizzandola per innovare i processi organizzativi e affiancare concretamente le persone nel lavoro quotidiano – ha detto il ministro Paolo Zangrillo – L’obiettivo non è sostituire le persone, ma mettere la tecnologia al loro servizio, liberando tempo e risorse dalle attività più ripetitive”.

“Per questo stiamo lavorando al programma Agorà, con l’obiettivo di mettere in campo un sistema di soluzioni agentiche per la gestione del personale pubblico e costruire un ecosistema nazionale progettato insieme alle amministrazioni e sperimentato in contesti reali”. Come funziona Auxil.IA? Sintesi di documenti massivi, confronto tra diversi testi e relativa analisi, generatore di documenti, verbali automatici, traduzioni. Sono soltanto alcune delle funzionalità disponibili sulla piattaforma, con i dati che rimangono nel cloud regionale e l’infrastruttura sotto il controllo pubblico. L’utente sceglie l’assistente più adatto alle proprie esigenze del momento, lo consulta, ne verifica il risultato e lo valida. Nella pratica Auxilia consiste in una suite di assistenti digitali avanzati, ovvero strumenti di supporto conversazionale, redazione documentale, riassunto atti, gestione presentazioni, che sono personalizzabili e riutilizzabili. Il nodo cardine di questa iniziativa è la sovranità digitale: Auxil.IA è sviluppata e gestita dentro il perimetro regionale, con dati e infrastrutture sotto controllo pubblico, ospitata nell’infrastruttura cloud di Regione Piemonte e governata nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy e senza dipendenze dirette da operatori privati.

“Il Piemonte è la prima regione italiana a mettere a disposizione della pubblica amministrazione una soluzione di IA sulla produttività, gestita e sviluppata in house – spiega il governatore del Piemonte, Alberto Cirio – Abbiamo scelto una strada semplice e responsabile: un’intelligenza artificiale attuata con prudenza e buona amministrazione, che innova il lavoro delle persone e che allo stesso tempo lo rispetta e contribuisce alla produttività. Siamo la prima Regione a farlo nell’ambito AI e vogliamo essere un modello”. Auxil.IA è stata progettata come soluzione “open”, pensata per il riuso anche da parte di Comuni ed enti locali sul territorio piemontese. La Regione metterà a disposizione delle amministrazioni territoriali dal prossimo 1° ottobre questo strumento avanzato, sicuro e con dati tutelati dalla pubblica amministrazione, che offre un’alternativa alle soluzioni di private e di mercato assicurando una governance trasparente, efficace ed economicamente sostenibile.

– foto ufficio stampa Regione Piemonte –

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