I Tiromancino tornano nei teatri e annunciano le date di “Quando meno me lo aspetto Tour”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, i Tiromancino, capitanati da Federico Zampaglione, tornano nei teatri e annunciano le date di “QUANDO MENO ME LO ASPETTO TOUR”, prodotto da DM Produzioni, che partirà il 10 aprile dall’Auditorium Parco delle Musica di Roma per poi toccare tutta la penisola.

“Quando Meno Me Lo Aspetto” è anche il titolo del nuovo album a cui Federico Zampaglione sta lavorando da diverso tempo e che uscirà nei primi mesi del 2026 per EMI Records Italy / Universal Music Italia. I Tiromancino proporranno uno show intimo, arricchito dalla presenza di un quartetto d’archi e una scaletta inedita con i brani del nuovo album prossimamente in uscita. Sarà un viaggio anche attraverso nuove atmosfere sonore in cui sarà riservato molto spazio alla chitarra, con un repertorio continuamente rinnovato che alterna i grandi classici, tra i quali “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, “Immagini che lasciano il segno”, ai nuovi brani.

“Avevo giurato e spergiurato che non avrei più fatto nuovi album, e per un po’ è stato davvero così – dichiara Federico Zampaglione – Poi la vita ha deciso al posto mio, portandomi nuove canzoni. A quel punto metti da parte l’idea di essere coerente e ti rimetti in gioco: nasce così un nuovo album e un nuovo tour, che stavolta ripartirà dai teatri. Luoghi in cui il contatto con il pubblico è intimo, il suono è limpido e l’emozione è palpabile”.

Federico Zampaglione sarà accompagnato da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra) e Fabio Verdini (tastiere).

Queste le prime date: 10 aprile – ROMA, Auditorium Parco della Musica, 11 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse, 29 aprile – TARANTO, Teatro Orfeo, 12 maggio – MILANO, Teatro Lirico, 15 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan, 16 maggio – PALERMO, Teatro Golden, 19 maggio – PERUGIA, Teatro Morlacchi, 22 maggio – FIRENZE, Teatro Cartiere.

