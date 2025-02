SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo davanti a tutti, ma anche tante cadute col campione del mondo in carica Jorge Martin che dovrà andare sotto i ferri. Si alza ufficialmente il sipario sulla MotoGp 2025 con la prima delle tre giornate di test a Sepang, in Malesia. El Diablo, che già aveva ben impressionato durante lo shakedown di domenica, firma in sella alla sua Yamaha il miglior crono della giornata inaugurale, girando in 1’57″555 sul finire di giornata. Quartararo si mette alle spalle per appena 51 millesimi la Ducati ufficiale di Marc Marquez, seguono le due Desmosedici griffate Gresini di Alex Marquez (+0″183) e Fermin Aldeguer (+0″480). Quinto e settimo tempo per le Ducati del team Pertamina Enduro VR46 affidate a Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, separate dalla Honda di Joan Mir. Sfortunato però il 26enne pilota romano, che nella caduta alla curva 5 rimedia la frattura della clavicola sinistra e rientrerà già stasera in Italia per operarsi. E’ finita peggio a Jorge Martin, al debutto stagionale sull’Aprilia: anche lo spagnolo incappa in un highside alla curva 2. Trasportato poi in ospedale, gli sono state diagnosticate diverse fratture: una alla mano destra e alcune al piede sinistro. Negative Tac e risonanza magnetica (nella caduta aveva battuto la testa) ma la sua tre giorni di Sepang si chiude in anticipo. Martin resterà sotto osservazione per le prossime 24 ore, poi il rientro in Spagna per sottoporsi a un intervento chirurgico, previsto entro questa settimana. A completare il bollettino medico la frattura alla mano sinistra per Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP). Tornando alla classifica dei tempi, completano la Top Ten le Yamaha di Jack Miller e Miguel Oliveira, in mezzo la Honda del team LCR di Johann Zarco. Appena fuori dai primi 10 le Ktm di Brad Binder e Maverick Vinales, a quasi un secondo da Quartararo, in ritardo Pecco Bagnaia che con la sua Ducati non va oltre il 17esimo crono (+1″392), precedendo Marco Bezzecchi sull’altra Aprilia ufficiale. La classe regina tornerà in pista domani e venerdì.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

