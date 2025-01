TORINO (ITALPRESS) – Se c’è un ingrediente che il Winter Tour di 105XMasters non poteva farsi mancare è lo spirito avventuroso di Jeep che accompagna ormai il tour invernale da ben 8 anni. Memore del successo delle scorse edizioni, il pubblico è tornato a vivere emozioni forti allo stand Jeep, che ha iniziato a portare una dose extra di adrenalina a partire dalla tappa di Sestriere.

Allo stesso modo, le tappe di Bormio (18 e 19 gennaio 2025), Bardonecchia (1 e 2 febbraio 2025), Courmayeur (22 e 23 febbraio 2025) e Madonna di Campiglio (8 e 9 marzo 2025) ospiteranno Jeep Avenger, il SUV più venduto in Italia nel 2024, e Jeep Wrangler, icona del brand e SUV di riferimento globale per le prestazioni in fuoristrada. La manifestazione è caratterizzata come sempre da sport, musica e divertimento e gli amanti dei motori potranno cimentarsi negli spettacolari test drive organizzati da Jeep a bordo di Avenger e Wrangler. Inoltre, per la tappa di Courmayeur, Jeep offrirà una vera e propria experience dal sapore spettacolare: un test drive su pista di neve, dove poter scoprire il massimo della performance fuoristrada.

