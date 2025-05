I ragazzi si confidano con l’intelligenza artificiale

ROMA (ITALPRESS) - L'Ordine degli Psicologi ha lanciato un allarme: sempre più adolescenti, in Italia, si rivolgono all'intelligenza artificiale per disagi emotivi e problemi psicologici. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/azn