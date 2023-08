ROMA (ITALPRESS) – Dopo i due eventi negli stadi di Milano e Roma dello scorso luglio, i Pooh torneranno in tour in tutta Italia con una serie di appuntamenti.

Già sold out la prima data a Taormina (16 settembre), la data di Agrigento (19 settembre), le tre serate all’Arena di Verona (29 e 30 settembre e 1 ottobre), il concerto del 6 ottobre al Mediolanum Forum di Milano e il live del 14 ottobre a Firenze.

Si aggiunge ora una nuova data il 21 ottobre al PalaSele di Eboli (Salerno).

56 brani iconici, più di 3 ore di musica, per rivivere oltre 50 anni di carriera della band.

