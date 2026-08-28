I pagamenti digitali piacciono sempre di più agli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Tra il 2018 e il 2025 i pagamenti digitali in Italia hanno più che raddoppiato il loro peso, superando quota 16 miliardi di operazioni annue. È quanto emerge da uno studio della Banca d’Italia, che fotografa una trasformazione accelerata soprattutto dalla pandemia e dall’innovazione tecnologica. A trainare il cambiamento sono le carte. Nel 2025 le operazioni al Pos hanno superato i 10 miliardi, in forte aumento rispetto ai circa 6 miliardi del 2022. Sempre più diffusi anche i pagamenti contactless e quelli effettuati attraverso smartphone, tablet e mobile wallet. Crescono anche i bonifici, quasi raddoppiati in sette anni: da circa 970 milioni a oltre 1,8 miliardi di operazioni. La maggior parte viene ormai disposta attraverso canali digitali, rendendo i trasferimenti più rapidi e immediati. Il contante, però, non scompare. I prelievi sono diminuiti da circa 1,4 miliardi nel 2018 a poco più di 1,2 miliardi nel 2025, restando comunque una componente importante delle abitudini di pagamento degli italiani. La digitalizzazione avanza in tutta Italia, ma è il Mezzogiorno a registrare la crescita più forte. Le operazioni elettroniche pro capite sono aumentate in modo particolarmente significativo, contribuendo a ridurre il divario con il Centro e il Nord anche nell’utilizzo dei bonifici. gsl