Auto usate, mercato in crescita a giugno

ROMA (ITALPRESS) - A giugno il mercato dell’auto usata, dopo la leggera flessione di maggio, torna a crescere con quasi 450 mila trasferimenti di proprietà, facendo segnare un aumento del 3,7 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nella prima metà del 2026 la crescita si attesta invece all’1,4%. Nel mese, il diesel torna in prima posizione con quasi il 40 % di quota, mentre il motore a benzina cede mezzo punto e si ferma in seconda posizione sfiorando il 39 per cento. Le ibride confermano una crescita sostenuta, seguono Gpl e metano rispettivamente. A giugno i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, rappresentano il 55 per cento di tutti i passaggi di proprietà. Gli acquisti da operatori professionali a clienti finali si fermano invece poco sotto il 40%. Un mercato dell’usato, dunque, che conferma una tendenza positiva e vede avanzare, lentamente ma con continuità, anche le motorizzazioni ibride ed elettriche. gsl