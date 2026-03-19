I Muse annunciano il nuovo album “The WOW! Signal”, uscirà il 26 giugno

MILANO (ITALPRESS) – I MUSE hanno annunciato il loro prossimo decimo album in studio, “The WOW! Signal”, in uscita il 26 giugno su etichetta Warner Records. L’annuncio è stato davvero fuori dal mondo, con i MUSE che hanno diffuso la notizia dallo spazio! In collaborazione con Sent Into Space, la band ha inviato un tablet appositamente progettato a 33 km di altezza nell’atmosfera per presentare in anteprima il video di “Be With You”, mentre un secondo pacco conteneva degli adesivi per un’edizione in vinile in tiratura limitata che i fan potranno richiedere.

“The WOW! Signal” segna il ritorno dei MUSE con un nuovo album dopo l’acclamato “Will Of The People” del 2022, che ha debuttato al primo posto nelle classifiche “Top Rock Albums” e “Top Alternative Albums” di Billboard. Invitando a tuffarci in pieno nel mondo del nuovo album, i MUSE condividono il potente singolo di lancio, “Be With You”, insieme a un video musicale ufficiale con protagonista Ella Balinska (Resident Evil, The Occupant).

“Be With You” si apre con il suono di un imponente organo da chiesa e la voce altrettanto epica di Matt Bellamy, mentre si concentra su un momento intenso “It seems my light’s been swallowed up, I’ve used up every ounce of luck / I need to leap into the fire, find a higher power, and reach for something new.”

Ma ben presto il brano si trasforma in un’elettronica trascinante e, alla fine, in un rock bruciante, mentre la prospettiva del narratore passa dallo sconforto alla determinazione: “I feel my life has just begun, it can’t just be with anyone / It’s got to be with you”.

Diretto da Nico Paolillo, il video di “Be With You” dà vita a questo momento elettrizzante con straordinari dettagli cinematografici. Mentre un alone rosso avvolge la luna, Balinska inizia a notare strani fenomeni e sembra trascinata nella notte da una forza superiore. Alla fine incontra un uomo pervaso dalla stessa strana energia e insieme assistono a un fenomeno al tempo stesso bellissimo e terrificante.

-Foto ufficio stampa Elena Tosi-

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